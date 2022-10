Le jeu de la dame : la préparation d'Anya Taylor-Joy pour son rôle

La maîtrise du jeu

Si son personnage est un vrai prodige des échecs, Anya Taylor-Joy, elle, n'avait jamais joué une partie avant qu'elle n'obtienne le rôle. Pourtant, le défi ne l'a pas fait reculer. Interpréter un personnage demande de savoir l'incarner, mais la difficulté supplémentaire pour celui de Beth est d'être crédible en tant que joueuse d'échecs de talent. Anya Taylor-Joy commence par lire le livre duquel la série est adaptée et est immédiatement conquise. Pour sa préparation, elle est coachée par l'un des plus grands joueurs du monde, Bruce Pandolfini. Garry Kasparov intervient même en tant que consultant. Elle apprend ainsi dans un premier temps la théorie : les règles, les coups, les combinaisons, les stratégies. Elle passe ensuite à la pratique avec son coach et ils mettent en place des chorégraphies afin qu'Anya Taylor-Joy puisse les reproduire avec aisance. Elle mémorise alors chaque placement des pions sur l'échiquier et reproduit les phases de jeu devant la caméra. C'est un vrai défi, car elle doit délivrer son jeu d'actrice tout en restant concentrée sur chaque coup qu'elle doit délivrer comme une pro. Anya Taylor-Joy joue toutes les parties, aucune doublure n'est utilisée pendant la série et les scènes sont tournées en temps réel. Même si les parties jouées sur le plateau sont chorégraphiées, l'actrice repart du tournage en sachant jouer aux échecs.

La complexité du personnage

Se préparer pour donner l'illusion d'être un maître des échecs n'est pas le seul défi que doit relever Anya Taylor-Joy. Le personnage de Beth est complexe et a beaucoup de démons à affronter. À la lecture du livre, l'actrice sent immédiatement une connexion avec le personnage, sa solitude, sa volonté et ses contradictions. Elle s'immerge tellement dans les sentiments de son personnage que le metteur en scène doit être très attentif à ce qu'elle se préserve également. Être acceptée dans un monde qui n'est pas le sien, trouver sa place alors qu'on la rejette depuis toujours... Des émotions qu'Anya Taylor-Joy va jouer. En préparant ce personnage, elle découvre également comment les échecs peuvent l'aider à maîtriser ses émotions et trouver une posture qui lui permet de mieux voir le monde. Les addictions font également partie intégrante de l'histoire de Beth, et Anya Taylor-Joy intègre cette lutte permanente dans son jeu. Son jeu est récompensé par un Emmy Award.

Une icône féministe

Même s'il est impossible de prédire le succès d'une série ou l'impact qu'elle peut avoir après sa diffusion, Anya Taylor-Joy voit dans Beth un personnage féminin fort. Elle évolue dans un monde presque exclusivement masculin et s'y fait une place de choix avec une élégance et une prestance remarquables. Sa beauté froide, son chic cassent les codes et Anya Taylor-Joy revêt ce costume avec un grand naturel. Vêtements, accessoires, regard, posture : tout dans son jeu va dans ce sens et donne toute sa force au personnage.