La série "Harry Potter" : découvrez la première photo du jeune Harry Potter en costume

Sur la publication, le jeune acteur apparait en uniforme de Poudlard avec un clap de cinéma dans les mains. Un cliché qui n’a pas manqué d’émouvoir les internautes : "Oui, il était le choix parfait pour ce rôle", "Je pleurs. Une nouvelle ère de magie débute", "Bonne chance petit Harry. Nous regarderons votre carrière avec grand intérêt", peut-on lire dans les commentaires sous le post Instagram.

Pour cette nouvelle super production, HBO a fait appel à un casting de choix. En plus du jeune Dominic McLaughlin, les fans retrouveront notamment John Lithgow ("Dexter", "The Crown"), Paapa Essiedu ("Black Mirror") et Janet McTeer ("Orzak").