« La réceptionniste Pokémon » débarque sur Netflix

La nouvelle avait attristé toute une génération. Le départ de Sacha et de son légendaire Pikachu permettait à de nouveaux personnages d’émerger. Dans la nouvelle saison baptisée « Pokémon : Horizons », il est désormais possible de suivre Liko et Roy dans leur quête de devenir des grands dresseurs de Pokémon.

Si les visages ont changé, la trame narrative et la charte visuelle, elles, n’ont pas tellement évolué. L’animation japonaise classique des adaptations de mangas est de rigueur dans cette nouvelle saison.

Pour prendre cette norme à contrecourant, « The Pokémon Company » ont développé, en collaboration avec Netflix, une toute nouvelle série appelée « La réceptionniste Pokémon ».

Elle raconte l’histoire d’Haru, une jeune femme prenant son poste de réceptionniste dans un centre de soins pour Pokémon. Elle y découvre comment communiquer avec ces petites bêtes adorables, et tente de trouver sa place dans un monde dominé par les dresseurs.

Là où la série originale prône l’abnégation, le sport et le combat, « La Réceptionniste Pokémon » aborde une autre facette de ce vaste univers, souvent laissé de côté auparavant.