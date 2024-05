Vous n’avez pas pu passer à côté. « La Chronique des Bridgerton » est de retour sur Netflix depuis quelques jours. Comme pour les deux premières saisons, les musiques classiques que vous pouvez entendre ont comme un air de musique pop.

« Happier Than Ever » de Billie Eilish, « Dynamite » de BTS ou encore « Snow On The Beach » de Taylor Swift et Lana Del Rey… Vous avez sans doute déjà reconnu les hits des stars du moment dans les premiers épisodes de la saison 3. Autant de reprises façon 19e siècle qui s'ajoutent à la liste des titres incontournables entendus dans les deux premières saisons.

Alors quelle adaptation a votre préférence ? A vous de choisir parmi ces 10 chansons d'ores et déjà plébiscitées par les fans. Pour constituer cette liste, nous avons sélectionné les titres qui ont récolté le plus d’écoutes sur les plateformes musicales. Votez et n'oubliez pas de valider pour découvrir le résultat du sondage !