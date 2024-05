Depuis 2020, les abonnés de Netflix suivent avec passion chaque saison de « La Chronique des Bridgerton ». Adaptée des romans de Julia Quinn par Shonda Rhimes, la série connait un succès fulgurant. Et après plus de deux ans d’attente, les fans ont eu la joie de retrouver la haute société londonienne pour une troisième saison mondaine. Un retour qui s’est fait en grande pompe, le 16 mai dernier, et qui a mis en avant le début de l’histoire d’amour entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) et Colin Bridgerton (Luke Newton). Une romance qui après seulement quatre épisodes s’annonce déjà torride.

Après seulement quatre jours d’exploitation, les nouveaux épisodes ont cumulé 45,1 millions de vues. Ce qui revient à un total de 165,2 millions d’heures de visionnage. Des chiffres astronomiques qui permettent à la nouvelle saison de se hisser en tête du classement des meilleurs démarrages de l’histoire du programme. Cette première salve d’épisode se pose loin devant la saison 2 et ses 22 millions de vues en trois jours.