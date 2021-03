La Casa de Papel : connaissez-vous l'histoire de la chanson Bella Ciao ?

Comment la chanson Bella Ciao est-elle utilisée dans la série la Casa de Papel ?

Dans la première saison, la chanson Bella Ciao est entendue plusieurs fois, surtout juste avant les moments clés. Cet hymne vient motiver les troupes avant le braquage. La chanson a tellement été appréciée par les fans de la série qu'elle est devenue littéralement l'hymne de la saison 2. Idem pour faire la promotion de la saison 3, la chanson "Bella Ciao" tournait en boucle dans toutes les têtes. En 2018, Maître Gims a même repris ce morceau, probablement inspiré par la célèbre série espagnole. Mais d'où vient cette chanson ? Découvrons-en un peu plus sur ce monument de la culture italienne.

D'où vient la chanson "Bella Ciao" ?

C'est en Italie au début du XXe siècle que la célèbre chanson voit le jour. Les ouvrières saisonnières réclament plus de considération. On les appelle les "mondina". Leur désir est simple, avoir de meilleures conditions de travail. Elles obtiennent gain de cause puisque la journée de 8 heures est mise en place. C'est ensuite une chanteuse italienne, Giovanna Daffini, qui enregistre "Bella Ciao" en 1944, mais rapidement, les antifascistes revisitent les paroles et en font leur propre version. C'est ce chant qui devient populaire dans toute l'Italie jusqu'à devenir un véritable hymne après la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouviez pas faire deux pas sans entendre "Bella Ciao" à chaque coin de rue. Il faut dire que c'était la chanson préférée des résistants contre les fascistes et les nazis. C'est donc tout naturellement que pendant les décennies qui suivirent la chanson a été reprise lors des grands événements célébrant la résistance contre l'oppression ! "Bella Ciao" est donc une chanson politique avant tout, fortement influencée par les partisans des mouvements de gauche.

Pourquoi avoir choisi la chanson "Bella Ciao" ?

Mais alors, pourquoi avoir choisi cette chanson pour la série La Casa de Papel ? Après tout, la chanson avait été quelque peu oubliée et voilà qu'elle refait surface grâce à la série, s'offrant ainsi une seconde jeunesse. L'explication est évidente selon le réalisateur de la série, Álex Pina. La Casa de Papel donne de la place aux opprimés, aux faibles, aux oubliés. Par exemple, Tokyo est issue d'un milieu pauvre et trouve enfin une place quand elle rejoint la bande du Professeur. Il semblait alors évident pour le réalisateur qu'une chanson militante serait parfaite pour accompagner les moments les plus touchants de la série. Dans la première saison, quand le professeur parle des plus faibles et de la nécessité de résister, quelle meilleure chanson que l'hymne italien qui a permis aux antifascistes de triompher de la guerre ? La musique joue un rôle très important dans la série La Casa de Papel, elle influence les moments forts et La Casa de Papel influence aussi le monde de la musique. La chanson "Bella Ciao" nous le prouve et ce n'est pas Jul qui dira le contraire.