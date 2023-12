« Kung Fu Panda 4 » : Po face à sa plus grande menace

Si pour l'actrice et productrice américaine de 58 ans, cette révélation a été une agréable surprise du côté des fans, les commentaires concernant l'actrice qui a déjà doublé les personnages de « Raya et le Dernier Dragon », « Les Bad Guys » et « La Petite Sirène » sont un peu plus mitigés.

Côté doublage français, Manu Payet et Pierre Arditi seront toujours au rendez-vous.

Pour découvrir les dernières aventures de Po, rendez-vous le 27 mars 2024 au cinéma.