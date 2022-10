Johnny Depp et Amber Heard: «Hot Take», leur procès en film !

C’est une affaire qui a fait grand bruit… Après une séparation houleuse et un procès ultramédiatisé en juin 2022, Johnny Depp et Amber Heard sont déjà portés à l’écran dans un téléfilm intitulé «Hot Take : The Deap/Heard Trial». La fiction adaptée de faits réels est disponible dès aujourd’hui, vendredi 30 septembre, sur la plateforme de streaming américaine Tubi.

Mark Hapka et Megan Davis incarnent Johnny Depp et Amber Heard.

Dans la bande-annonce, on découvre ces acteurs ressemblant aux deux superstars, au tribunal. Le teaser d’une minute montre également des flashbacks de leur relation. On ne manquera pas de remarquer une scène où Amber demande à Johnny s’il est est «jaloux» de son ami et collègue James Franco.