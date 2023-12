« Indiana Jones 5 » : zoom sur le parcours de Phoebe Waller-Bridge, des planches à Hollywood

Avant de monter les marches de Cannes, Phoebe Waller-Bridge a commencé la comédie sur les planches des théâtres britanniques. Née à Londres en 1985, elle grandit avec des frères et sœurs animés par la création et les arts. Son frère est manager dans l'industrie musicale, tandis que sa sœur est compositrice.

Des planches au cinéma hollywoodien

Peu à peu, Phoebe se fait un nom en 2013 grâce à son one-woman show « Fleabag ». Le succès est si grand, que la BBC lui propose d'adapter son seul-en-scène dans une série du même nom. Elle y raconte la vie dissolue d’une célibataire endurcie et confesse ses pensées les plus intimes face caméra. En 2019, la série traverse la Manche. Rebaptisée « Mouche », Canal+ décide d'adapter « Fleabag » pour le territoire français avec Camille Cottin.

Reconnue en tant que scénariste pour Fleabag, elle remporte trois Emmy Awards et deux Golden Globes. En 2018, la BBC America fait appel à elle pour créer, produire et scénariser la série policière « Killinge Eve », dans lequel l'actrice Camille Cottin est également de la partie. Une fois de plus, Phoebe Waller-Bridge accumule les récompenses et devient l’une des scénaristes les plus influentes du moment. Alors qu'elle travaille dans l'ombre pour de nombreux projets, son talent d'actrice fait à nouveau surface dans le dernier opus de « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée », sorti le 27 juin 2023 en salles.

Validée par Harisson Ford

Aux côtés de Harisson Ford, Mads Mikkelsen ou encore Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge est entrée dans la cour des géants de Hollywood grâce à son rôle principal dans « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ». Un rôle qui n'est pas des moindres puisqu'elle joue la fille du célèbre Indiana Jones. « J'étais très ravi, finalement, de travailler avec une actrice plus grande que moi », s'est amusé à raconter Harisson Ford au micro de NRJ, avant d'ajouter : « javais vu Phoebe dans 'Fleabag', je connaissais donc l'étendue de ses compétences et son talent ».