"Hunger Games" : de quoi va parler le nouveau film de la saga ?

Presque deux ans après son dernier film, la saga des "Hunger Games" va avoir droit à un deuxième préquel. Adapté du roman dystopique de Suzanne Collins intitulé "Lever de soleil sur la moisson" et publié le 20 mars dernier, celui-ci revient sur la jeunesse d'Haymitch, le mentor de Katniss Everdeen.

De quoi parle le nouveau film "Hunger Games" ?

L’intrigue se déroule vingt-cinq ans avant les événements de la trilogie et revient sur les 50e Hunger Games. Une année particulière puisqu’il s’agit de la deuxième édition des Jeux de l’Expiation, une version encore plus violente des jeux avec le double de participants.

Âgé de 16 ans, Haymitch Abernathy est arraché à sa famille et doit plonger dans l’arène mortelle en compagnie de 3 autres membres du district 12 : un garçon, connu pour être un parieur compulsif, et deux filles, l’une qu’il considère comme sa sœur et l’autre comme la fille la plus prétentieuse de la ville. Comment parviendra-t-il à gagner les 50e Hunger Games qui lui laisseront d’énormes traumatismes ? Réponse au cinéma en novembre 2026 !