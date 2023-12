«High School Musical» : les acteurs réunis au mariage de Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens a épousé le joueur de baseball professionnel, Cole Tucker, à Tulum, au Mexique, le 2 décembre dernier. Les fans de la comédienne ont pu avoir un aperçu de cette cérémonie romantique grâce à ses posts Instagram. Même si l’artiste américaine ne partage pas plus d’informations sur sa journée de rêve, les internautes ont été heureux de découvrir qu’elle avait invité ses partenaires de jeu d’ «High School Musical».

Monique Coleman et Lucas Grabeel étaient, en effet, présents ! Les interprètes de Taylor McKessie et Ryan Evans ont partagé des clichés et des vidéos de leurs retrouvailles avec l’inoubliable Gabriella Montez sur leurs réseaux sociaux.