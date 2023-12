Harry Potter et Batman « m’ont sauvé », déclare un célèbre acteur

« Je vous le dis, les deux – « Batman » et « Harry Potter » – m'ont vraiment sauvé, car cela signifiait que je pouvais travailler moins pour plus d'argent et ensuite rentrer à la maison avec les enfants. » En tout, Gary Oldman, dans le rôle de Sirius Black, participera à quatre « Harry Potter » et trois « Batman ».

Actuellement, l’acteur est à l’affiche de la série plébiscitée « Slow Horses » diffusée sur Apple TV+.