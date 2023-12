« Harry Potter » : Daniel Radcliffe dévoile son film préféré de la saga

Daniel Radcliffe: "J'étais plus âgé donc j'ai pu l'apprécier d'avantage"

Dans une interview accordée à Wired en septembre 2021, l’acteur phare de la saga a répondu aux questions les plus populaires des fans. Dans le lot, s'était d'ailleurs glissée la fameuse interrogation concernant son épisode d'« Harry Potter » favori.

La réponse de l'acteur était, alors, sans appel. Son coup de coeur revient au cinquième film de la saga, « Harry Potter et l’Ordre du Phénix ». « Le cinquième, qui ne fait pas partie de ceux que la plupart des gens citent comme l'un de leurs préférés. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec Gary Oldman dans ce film. Et j'étais un peu plus âgé à ce moment-là, donc j'ai pu l'apprécier davantage. Mais c'est probablement le dernier [que je préfère revoir] » , a-t-il expliqué.

Une réponse surprenante, car ce volet est loin de faire partie des plus populaires auprès des fans. En cause: le retrait de beaucoup de sous-intrigues appréciées dans le roman mais aussi le ton "plus adulte" donné au scénario. Mais Daniel Radcliffe justifie son choix par son expérience vécue sur le plateau de tournage, ce qui y apporte un aspect beaucoup plus personnel.