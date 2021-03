Grey's Anatomy, Good Doctor, This is Us… Les séries américaines qui ont intégré le coronavirus

Il n'y a pas que les séries médicales qui ont décidé d'intégrer la pandémie dans leur scénario. This is Us, par exemple, a également traité sans détour les conséquences du Covid-19, dès les premiers épisodes avec port du masque, retrouvailles via Zoom et distanciation à l'écran pour la famille Pearson.

À l'image des autres faits de société déjà évoqués comme la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter qui s'en est suivi, le créateur Dan Fogelman ainsi que les scénaristes n'ont pas hésité à aborder l'actualité. Aussi morose soit-elle.