«Gossip Girl», «Dawson», «Dexter»… Tous les reboots de séries cultes à venir

«Sex and The City»

La bande d’amies new-yorkaises la plus fashion et la plus open des Etats-Unis va bientôt faire son retour! Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon ont accepté de reprendre leurs rôles dans une dizaine d’épisodes de «Sex and the City». L’occasion de suivre leurs aventures de cinquantenaires. A noter que Kim Cattrall qui interprétait Samantha a refusé de rejoindre la bande de Carrie Bradshaw.