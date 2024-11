"Gladiator II" : Denzel Washington impressionne le public à l’avant-première

"C’est le plus gros tournage que j’ai fait, c’est sûr, avec le plus de figurants. C’est vraiment le plus gros tournage. Et je pense le plus cher", résume Denzel Washington au micro d’NRJ. "Un spectacle comme vous ne l'avez jamais vu", souligne pour sa part Connie Nielsen.

Dans cette suite, qui se déroule une vingtaine d'années après le premier opus, ce sont les aventures de Lucius, fils de Lucilia et Maximus (comme l'a confirmé Ridley Scott), qui seront racontées par le cinéaste britannique.

Le blockbuster de l’année

Devant le Pathé Palace à Paris, l’excitation était palpable. Et pour cause. Les passionnés de cinéma attendaient avec impatience cette suite. "Quand le premier Gladiator est sorti, j’avais deux ans", constate l’ex miss France, Alicia Aylies. "A mes yeux, c’est l’un des plus grands films du cinéma. Que ce soit la musique, Joaquin Phoenix, Russel Crowe. C’est l’un des films qui m’a élevé et qui m’a donné envie d’aimer le cinéma et peut-être en faire plus tard", confie de son côté le finaliste de la "Star Academy, Julien Lieb.

Pour découvrir "Gladiator 2", rendez-vous le 13 novembre 2024 dans les salles obscures !