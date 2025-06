"Ginny et Georgia" : quel est l'âge des acteurs de la série ?

La troisième et nouvelle saison de "Ginny et Georgia" plonge les spectateurs au cœur d'un procès plein de coups de théâtre, sur Netflix. La suite de la série à succès se concentre sur la survie de Georgia, accusée de meurtre mais aussi sur les drames entre lycéens et les romances et ruptures des héros.

Au-delà de ces rebondissements haletants, de nombreux fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer un décalage frappant entre l'âge réel des acteurs et celui de leurs personnages. Alors quel est le véritable âge des stars de "Ginny et Georgia" ?

Austin a toujours 9 ans depuis quatre ans

C'est sans doute le cas le plus flagrant. Austin, le jeune fils de Georgia, est censé être âgé de 9 ans durant les événements des saisons 2 et 3. Cependant, deux ans se sont écoulés depuis la diffusion de la série, et l'acteur qui incarne le jeune garçon, Diesel La Torraca, a naturellement grandi.