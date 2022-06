«Game of Thrones»: Kit Harrington revient en Jon Snow dans une série

Le come-back de Jon Snow! L’univers de «Game of Thrones» n’a pas dit son dernier mot… Alors que plusieurs séries sont en développemet, comme «House of Dragons» qui arrive cet été sur les petits écrans, d’autres projets sont en cours du côté d’HBO. Et l’un d’eux pourrait se concentrer sur le personnage de Kit Harrington dans la saga.

Eh oui, une potentielle série sur Jon Snow serait en discussion. Cette dernière raconterait la suite des aventures de cet homme. Pour rappel, à la fin de «Game of Thrones», Jon Snow découvre sa réelle identité. A savoir, Aegon Targaryen, possible héritier du Trône de Fer. Dès son plus jeune âge, celui-ci est exilé de Westeros et séjourne au Nord du Mur.

A la fin de la saga, Jon Snow est le seul survivant de cette lignée. Cela pourrait donc être l’objet de cette série à venir. L’autre possibilité serait de montrer plus en détails sa vie au sein de la Garde de la Nuit.

Kit Harrington: ses débuts dans les films Marvel

Après la fin de «Game of Thrones», Kit Harrington a enchaîné plusieurs projets cinématographiques. Le dernier en date est «Les Eternels», un des films de la franchise Marvel. Dans ce nouveau volet du MCU, l’acteur incarne un simple être humain, très proche de cette bande de super-héros.

A notre micro, Kit Harrington s’était confié sur son rôle: «Je suis ce que les éternels essayent de sauver et de préserver. J’aime bien le fait de ne pas être un super-héros dans ce film.» Pourtant, si on en croit la scène post-générique des «Eternels», cela pourrait bientôt changer…