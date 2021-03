Gal Gadot s’exprime sur la sortie de «Wonder Woman 1984» en digital

Gal Gadot le confirme, ce volet a été beaucoup plus intense à tourner que le précédent: «Une seule scène, une poursuite sur une route, a nécessité deux semaines de tournage intensif. C’était très physique mais ça valait le coup. Et puis, nous pouvions compter les uns sur les autres avec tous les comédiens et les techniciens: la Team Wonder Woman, c’est comme une grande famille, qui a eu huit mois pour resserrer les liens.»

Bien évidemment, celle qui a également joué dans la saga «Fast & Furious» est revenue sur la situation des cinémas fermés: «Rien n’est plus important que la santé. Si les salles doivent être fermées et les films repoussés ç cause du Covid, on ne peut rien y faire», dit-elle.