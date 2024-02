« Friends » : un autre acteur était amoureux de Jennifer Aniston

A seulement sept ou huit ans, la star de « La Vie de Palace de Zack et Cody », Cole Sprouse, a joué dans quelques épisodes de "Friends" dans le rôle de Ben Geller, le fils de Ross. Au micro du talk-show américain : « Live With Kelly and Mark », l’acteur, désormais âgé de 31 ans, a admis avoir été amoureux « de la tête aux pieds » de l’interprète de Rachel. La star de « Riverdale » a également confessé que cette attirance lui a parfois fait oublier son texte : « Je suis sûr d’être tombé amoureux de Jennifer Aniston. Je me rappelle avoir eu des trous de mémoire de mes lignes de texte, et avoir frissonné lorsqu’elle s’asseyait à côté de moi sur le canapé ».

Espiègle et farceur, Ben Geller a partagé de nombreuses scènes avec Rachel, souvent au détriment du pauvre Ross !