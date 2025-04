"Five Nights at Freddy’s 2" s’offre un premier teaser (vraiment) effrayant

Soyez prêts, les animatroniques sont de retour et ils sont encore plus flippants qu'avant. Blumhouse et la réalisatrice Emma Tammi ont pris leur temps pour préparer du mieux possible la suite du film d'horreur "Five Nights at Freddy’s" sorti en septembre 2023, adapté du jeu vidéo du même nom (FNAF pour les fans).

On y suivait Mike, agent de sécurité chez Freddy Fazbear's Pizza, une chaîne de restaurants où une foule d’animatroniques à l'air sympathique prenaient vie pendant le service de nuit pour s'en prendre à ceux qui s'en approchaient de trop près.

"Five Nights at Freddy’s 2" : de quoi va parler la suite ?

C’est via un premier teaser terrifiant que la suite se précise et qu’on découvre que les robots se sont échappés de chez Freddy's et se baladent tranquillement en ville pour commettre leurs méfaits.