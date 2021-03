Five d'Umbrella Academy vs Eleven de Stranger Things : qui est le plus fort ?

Quand Netflix met en scène le combat Five VS Eleven

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Netflix s’amuse de l’opposition entre Five et Eleven. L’idée : promouvoir les nouvelles saisons de deux des séries qui cartonnent le plus sur la plateforme. Dans cette vidéo Five vs Eleven, Netflix détaille les arguments pour choisir qui est le plus fort entre le représentant de l'Umbrella Academy et le personnage clé de Stranger Things. Au-delà des superpouvoirs, d’autres aspects de la personnalité des deux personnages sont décryptés. Le match investit par exemple le domaine culinaire avec la nourriture préférée de Five et d’Eleven. Il se porte également sur le style de chaque personnage, avec le côté garçon d’école chic pour Five, et le côté garçon manqué pour Eleven. La vie sentimentale des deux personnages est aussi abordée, avec les relations amoureuses classiques pour Eleven et l’histoire d’amour particulière de Five avec une poupée. Malgré leur opposition, Five et Eleven ont aussi des points communs : tous deux ont un rapport compliqué à l’autorité et envers les adultes d’une manière plus générale.

Un match qui fascine les fans des deux séries

Mise en ligne sur YouTube au début de l’année 2021, la vidéo du match Five vs Eleven a déjà été visionnée près d’un million de fois en un mois seulement. Visiblement, Netflix a senti le bon coup pour promouvoir d’une façon originale les deux séries. Le géant américain n’hésite d’ailleurs pas à solliciter les utilisateurs de la plateforme pour donner leur avis sur leur personnage préféré. Les débats sont ouverts. Et ce n’est pas les évolutions de Five et de Eleven dans les prochaines saisons attendues d'Umbrella Academy et Stranger Things qui devraient les stopper.