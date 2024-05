Festival de Cannes 2024: les studios Ghibli présentent la suite de « Mon Voisin Totoro »

Qui n’a jamais rêvé de voir la suite de « Mon Voisin Totoro » ? Ce lundi 20 mai, ce rêve est devenu une réalité. En effet, le Studio Ghibli, qui eu la joie de se voir remettre une Palme d’or d’honneur, a dévoilé trois courts-métrages inédits, dont une suite du fabuleux « Totoro », devenu mascotte du Studio. « Événement sans précédent, trois des quatre courts-métrages venus tout droit du Musée Ghibli de Mitaka, n’ont jamais été vus hors du Japon », a indiqué le Festival de Cannes dans un communiqué.

Tous écrits et réalisés par le maestro Hayao Miyazaki, cofondateur du Studio, ces films ont été projetés pour la première fois en dehors du sol japonais. Les chanceux ont donc pu visionner « Mei et le chatonbus », la « mini-suite » de mon « Voisin Totoro », ainsi que « À la recherche d’une maison », « M. Pâte et la princesse Œuf » et enfin « Boro la petite chenille ».