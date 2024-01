« Fast and Furious 11 » : on sait qui pourrait jouer le nouveau méchant et les fans sont aux anges

23 ans après le premier film, la franchise « Fast and Furious » arrive bientôt en bout de course. Selon le média américain ComingSoon, le 11ème épisode de la saga reviendra à l’essentiel. Son budget, par exemple, ne dépassera pas 200 millions de dollars (en comparaison, le dernier volet avait coûté 340 millions de dollars). L'intrigue devrait également se concentrer davantage sur une « dernière action », comme un braquage final ou une dernière grande course. Mais qui sera au volant face à Vin Diesel ?

Selon l’insider Jeff Sneider, un nouveau méchant devrait faire son apparition dans « Fast and Furious 11 ». Pour le moment, un nom a été évoqué de la part de Vin Diesel lors de la soirée de lancement de la bande-annonce de « Fast X » : il s’agit de Robert Downey Jr. ! Le producteur a d’ailleurs déjà décrit le personnage qu’il incarnerait s’il acceptait le rôle : « Sans trop en dire sur ce qui va se passer dans le futur, il y a un personnage qui est l'antithèse de Dom qui promeut l'Intelligence Artificielle et les voitures sans conducteur. Il a une philosophie selon laquelle la technologie vous libère. Pour lui c'est l'avenir, et c'est en totale contradiction avec la mentalité de Dom. » Un rôle qui n’est pas sans rappeler celui de « Iron Man ».

A ce propos, Robert Downey Jr. est récemment revenu sur sa gestion de l’après-Marvel dans le podcast Literally! Il a ainsi estimé que son rôle d’Iron Man est l’une de ses meilleures performances. Il faut dire qu’on imagine bien mal un autre acteur que lui enfiler l’armure rouge.