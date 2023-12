« Fallout » : le jeu vidéo s’adapte en série et les premières images donnent envie

« Fallout » : un casting d’exception

Pour cette adaptation, Primevideo n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’on retrouve à l’affiche un casting d’exception: Walton Goggins, ex-star de la série « The Shield », Kyle MacLachlan aka l’agent spécial Dale Cooper de la série « Twin Peaks » ou encore Ella Purnell ( « Yellowjackets »). Et la liste de noms prestigieux ne s’arrête pas là puisque Leslie Uggams, qui apparaîtra dans « Deadpool 3 », et Frances Turner, qui joue dans la troisième saison de « The Boys », seront également présentes.

Un casting de haut-vol qui aura la lourde tâche de faire concurrence à « The Last Of Us », un autre série adaptée d’un jeu vidéo qui a connu un véritable succès sur HBO en 2023. Le rendez-vous est pris le 12 avril 2024, pour découvrir le résultat.