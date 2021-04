«Falcon et le Soldat de l’Hiver»: retour sur le passé de ces personnages cultes

Après l’immense succès de «WandaVision», Disney+ s’attaque à deux personnages cultes du monde Marvel. Pour cette mini-série de six épisodes, la plateforme a créé une belle histoire entre Sam Wilson, plus connu sous le nom Falcon et Bucky Barnes, alias le Soldat de l’Hiver. Ces deux personnages ont des rôles importants dans la saga Marvel.

La dernière fois qu’ils sont apparus tous les deux à l’écran, c’était pour combattre Thanos dans «Avengers: Endgame». Ici, l’histoire de «Falcon et le Soldat de l’Hiver» se passe plusieurs mois après cette bataille finale. Sam et Bucky font équipe dans cette escapade planétaire contre les Flag-Smashers. Le duo a déjà un énorme avantage, ils possèdent le célèbre bouclier de Captain America.