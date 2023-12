« Dix Pour Cent » : les retrouvailles des acteurs de la série

« Dix Pour Cent » est fait sans doute partie des séries françaises les plus aimées des Français. En 2020, la saga qui met en lumière les vedettes du cinéma s'est clôturée avec une quatrième saison. À l'approche de Noël, les acteurs de la fiction passionnante ont décidé de se retrouver autour d'une bonne tablée. Laure Calamy, Nicolas Maury ou encore Liliane Rovere... Tous étaient au rendez-vous sauf... Camille Cottin, très certainement à cause d'un problème d'agenda.

À l'image d'une réunion de famille complètement déjantée, on peut découvrir sur les images postées par l'actrice Stéfi Celma, une ambiance chaleureuse. À cœur joie, les amis de la série crient, rient, se tiennent par l'épaule... Et les fans adorent ! Dans les commentaires, les internautes ne cachent pas leur émotion face à de telles retrouvailles. « C'est très bizarre, on dirait que la fiction rejoint la réalité. », commente un abonné avec des étoiles dans les yeux, quand un autre ajoute : « Vous revoir tous ensemble me rappelle à quel point ces personnages me manquent… ».