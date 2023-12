« Dirty Dancing » : une suite en 2025 avec Harry Styles ?

Bébé s’apprête à remonter sur la piste de danse. L’interprète de cette dernière, Jennifer Grey, est actuellement au casting de la suite de « Dirty Dancing ». En juillet dernier, l’actrice confiait sur le plateau de l’émission Good Morning America vouloir faire partie de ce projet en l’honneur de Patrick Swayze et des fans du film de 1987. Une déclaration qui fait écho à la volonté du réalisateur, Jonathan Levine, d’être le plus proche du long-métrage original : « On va essayer d’impliquer le plus possible de personnes de l’original. On veut se montrer respectueux à tous les égards. »

Mais la mauvaise nouvelle c’est que, si la sortie de ce « Dirty Dancing » 2.0 était initialement prévue pour le 9 février 2024 aux Etats-Unis, il va falloir patienter encore un peu. En effet, les grèves à Hollywood ont retardé la production. En attendant, voici les premières informations sur ce projet :

« Dirty Dancing 2 » : de quoi va parler le film ?

Lors de la CinemaCon de Las Vegas, le studio Lionsgate a dévoilé quelques indices sur le synopsis : « Jennifer Grey revient à la pension Kellerman dans un prochain chapitre. » Bébé va-t-elle devenir professeure de danse ? Ou alors, prend-t-elle des vacances ? Les théories vont bon train. Elle pourrait passer le flambeau à une jeune génération de danseurs, pourquoi pas à ses propres enfants.

A ce propos, le casting n’a pas encore été annoncé. Cependant, Jennifer Grey a nommé l'acteur qu'elle estime idéal pour le rôle masculin principal lors de l'émission The Drew Barrymore Show : il s’agit du seul et unique Harry Styles ! Le voir danser le Cha Cha Cha ? Ça mérite forcément le détour. L’ancien membre des One Direction n’a néanmoins pas réagi aux propos de la comédienne.