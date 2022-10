Brad Pitt en couple avec Emily Ratajkowski ?

Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie n’est pas encore acté mais les deux acteurs ne sont plus ensemble depuis de nombreuses années. Les deux stars auraient-elles retrouvé le bonheur chacune de leur côté?

Brad Pitt aurait été aperçu en bonne compagnie… Il serait, en effet, en couple avec l’actrice et modèle Emily Ratajkowski. Une source proche s’est confiée au sujet de cette rumeur dans les colonnes du magazine People. Brad et Emily se seraient vus lors de plusieurs rendez-vous et resteraient souvent en contact malgré la distance.

Le même anonyme explique: «Brad Pitt a été présenté à Emily par un ami dans le monde de l'art. Il y a une attirance entre eux, mais il ne se passe rien de sérieux. Elle est évidemment magnifique et aime beaucoup l'art aussi. Ils ont beaucoup de choses à se dire et passent toujours un bon moment ensemble.»

Emily Ratajkowski : où en est sa vie amoureuse ?

Brad Pitt n’est pas le seul à traverser une séparation douloureuse. Emily Ratajkowski s’est séparée de son mari Sebastian Bear-McClard, il y a un mois, après quatre années de relation. Ensemble, ils ont eu le petit Sylvester Apollo, âgé de 18 mois.