«Blonde» : Marilyn Monroe comme on ne l’a jamais vue sur Netflix !

«Blonde» fait partie des films les plus attendus de 2022. Netflix vient d’en annoncer la sortie le 23 septembre prochain!

Basté sur le livre de Joyce Carol Oates, «Blonde» racontera une vie fictive de Marilyn Monroe. Le film est écrit et réalisé par Andrew Dominik et produit par Brad Pitt. Dans le rôle de la légendaire Marilyn on retrouvera Ana de Armas méconnaissable. Elle joue aux côtés d’Adam Brody, qui incarne le dramaturge Arthur Miller, marié à Marilyn Monroe.

Dans les premières images en noir et blanc, partagées par Netflix, on découvre une facette complètement sombre de l’icône américaine. Le point de vue de la superstar est mis en avant dans cette fiction très attendue.