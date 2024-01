Billie Eilish au générique de « True Detective : Night Country »

Pour la première fois dans l’histoire de la série, le casting est presque exclusivement composé de personnages féminins. La prise de direction de Ia productrice Issa Lopez y est surement pour quelque chose, et propose donc de nouveaux visages pour incarner la sombre affaire qui est en jeu. Casting féminin, jusque dans la bande son, car c’est un hit de Billie Eilish, « bury a friend », qui a été choisi pour accompagner le sinistre générique. Titre sombre et pesant, « bury a friend », dévoilé en 2019 sur l’album « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? », colle parfaitement à l’atmosphère macabre du générique, lui-même vitrine d’une salve d’épisodes qui s’annonce glaciale.