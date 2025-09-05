"Avatar : La Voie de l’Eau" de retour au cinéma : où et quand revoir le deuxième film de la saga

"Avatar : La Voie de l’Eau", le film événement de James Cameron, sorti en 2022, fera son grand retour au cinéma pour une semaine exceptionnelle, du 1er au 7 octobre 2025. Véritable phénomène avec plus de 14,2 millions de spectateurs en France, le long métrage lauréat de l’Oscar des meilleurs effets visuels 2023 sera de nouveau projeté exclusivement en 3D.

L’occasion unique de redécouvrir les paysages marins de Pandora, les nouvelles cultures Na’vi et une galerie de créatures aquatiques.