"Avatar : La Voie de l’Eau" de retour au cinéma : où et quand revoir le deuxième film de la saga

"Avatar : La Voie de l’Eau", le film événement de James Cameron, sorti en 2022, fera son grand retour au cinéma pour une semaine exceptionnelle, du 1er au 7 octobre 2025. Véritable phénomène avec plus de 14,2 millions de spectateurs en France, le long métrage lauréat de l’Oscar des meilleurs effets visuels 2023 sera de nouveau projeté exclusivement en 3D.
L’occasion unique de redécouvrir les paysages marins de Pandora, les nouvelles cultures Na’vi et une galerie de créatures aquatiques.
Où voir "Avatar : La Voie de l’Eau" ?
Cette ressortie précède l’arrivée du troisième volet de la saga, "Avatar : De Feu et de Cendres", attendu dans les salles obscures le 17 décembre 2025. Le film sera disponible dans toutes les grandes salles de cinéma, notamment en IMAX, Dolby Cinema et 4DX chez Pathé, Gaumont, UGC ou encore CGR.