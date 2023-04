Adam Driver dans le prochain film « Les 4 Fantastiques » ?

En octobre dernier, une première rumeur laissait entendre qu’Adam Driver, notamment connu pour son rôle de Kylo Ren dans la dernière trilogie « Star Wars », pourrait intégrer le Marvel Cinematic Universe. Mais pour quel personnage ? A en croire les informations de Daniel Richtman, source très bien implantée à Hollywood, l’acteur est en négociations avec Disney et Kevin Feige (président de Marvel Studios) pour jouer Red Richards, alias Mr Fantastique - le leader du groupe des 4 Fantastiques -, aussi appelé « l’Homme élastique ». L’informateur explique plus précisément qu’il "est actuellement en train de finaliser son deal avec les studios Marvel", rapporte le site CBR.

S’il signe ce contrat, l'acteur américain succèderait à Ioan Gruffud, qui l'a joué dans les films de Tim Story en 2005 et 2007, Miles Teller dans la version de Josh Trank en 2015, mais aussi à John Krasinski, qui l'a récemment incarné dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » en 2022.

« Les 4 Fantastiques » : ce que l’on sait

« Les 4 Fantastiques » sera le 36e film du MCU et sortira le 14 février 2025 aux États-Unis. La réalisation a été confiée à Matt Shakman (« WandaVision ») et le script est entre les mains de Josh Friedman (« Avatar : La Voie de l’eau »). En attendant, les rumeurs s’intensifient sur le casting des prochains super-héros. On parle notamment d’Austin Butler (« Elvis ») dans le rôle de Johnny Storm, alias la Torche humaine, et de Vanessa Kirby (« The Crown ») ou Jodie Comer (« Killing Eve ») dans le rôle de Sue Storm, à savoir la Femme invisible. Alors, convaincu ou plûtot sceptique ?