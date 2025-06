"28 ans plus tard" : Cillian Murphy bientôt de retour dans la trilogie ?

C’est l’un des retours les plus attendus du cinéma post-apocalyptique. "28 ans plus tard" débarque au cinéma le 18 juin. Le réalisateur Danny Boyle et le romancier Alex Garland relancent leur saga culte sous forme de trilogie. Mais un grand absent intrigue les fans. L'inoubliable Jim dans "28 jours plus tard", incarné par Cillian Murphy, ne figure pas au casting du premier film. Pourquoi ce choix ?

Un rôle important en coulisses

Même si la star de "Oppenheimer" ne joue pas dans "28 ans plus tard", Cillian Murphy reste impliqué dans le processus créatif de la nouvelle trilogie. L'acteur irlandais est producteur exécutif de "28 ans plus tard". "Vous prenez ce projet avec son nom et vous finirez par retrouver Cillian, et ce sera son film", a déclaré Danny Boyle au micro d’Indiewire.

Bientôt le retour de Cillian Murphy ?

Le personnage de Jim ne figure pas dans le scénario du premier volet, mais les déclarations de l’équipe ont confirmé qu'il serait dans le deuxième volet. "Il est dans le deuxième", a déclaré Danny Boyle à IGN, avant d’ajouter : "Je ne devrais pas en dire trop… Je vais me faire tuer."

Il faudra donc patienter jusqu’à 2026 pour retrouver Cillian Murphy dans "28 ans plus tard : Le Temple des os", le deuxième film de cette nouvelle trilogie.