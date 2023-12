10 films de Noël à voir absolument

Quoi de plus insupportable que d’être coincé dans une routine sombre et morose quand on rêve de couleurs chatoyantes à longueur de nuit ? Chef d’œuvre pictural de Tim Burton, « L’étrange Noël de Mr Jack » a su imposer son visage dans la pop-culture.

Son histoire : Jack, la vedette du pays d’Halloween rêve de devenir le Père Noël. Plein de bonnes idées mais aussi de maladresse, Jack va devoir affronter ses peurs et confronter ses angoisses dans un monde aussi triste qu’enchanteur.