Sienna Miller & Jude Law : les détails de la nuit torride entre la nounou et l’acteur britannique !

Année 2003, après un divorce médiatisé avec Sadi Frost, la mère de ses trois premiers enfants, l’acteur britannique Jude Law retombe amoureux sur le tournage d’un nouveau film. L’heureuse élue s’appelle Sienna Miller. À 22 ans, cette jeune anglaise lui donne la réplique dans une comédie romantique intitulée en français “Irrésistible Alfie”.

À la suite du tournage, le couple s'affiche partout ensemble dans les rues de Londres, aux avant-premières, dans des soirées cocktail… Ils sont tellement beaux, bien assortis, toujours hyper bien habillés qu’ils forment rapidement le couple britannique le plus glamour du début des années 2000. Et fin 2004, le soir de Noël, les deux amants se fiancent. Une histoire vraiment digne d’un conte de fées !

Halte à la nounou !

Quelques mois après les fiançailles du couple, les britanniques vont être secoués par des révélations publiques dans les tabloïds. Nous sommes le 18 juillet 2005. Jude Law et Sienna Miller sont fiancés depuis 7 mois et le Sunday Mirror titre : “Le scandale de la nounou”. En couverture, la photo d’une jeune inconnue aux côtés de Jude Law : il s’agit de Daisy Wright. La jeune femme de 26 ans est employée par le couple divorcé Jude Law / Sadie Frost pour s’occuper de leurs trois enfants le week-end.

En ce jour ensoleillé de 2005, les lecteurs découvrent un entretien exclusif, dans lequel la baby-sitter balance que Jude et elle ont vécu une folle nuit d’amour. Dans ces 7 pages d’interview et de révélations, la jeune femme ne lésine pas sur les détails de cet adultère... Sans surprise, le couple formé par Sienna Miller et Jude Law se sépare quelques mois après.

Quelques années plus tard, fin 2009, c’est l’événement : les deux amants font leur come-back ! Mais fin 2011, ils mettent, une fois de plus, un terme à leur histoire. Avec 3 séparations en quelques années, le couple Law Miller est-il vraiment maudit ? Que s'est-il véritablement passé en 2005 entre la nounou et Jude Law ? Comment ce scandale est-il arrivé dans les tabloïds ? Pour le découvrir, écoutez le nouvel épisode de Gossip Love !