Yseult et Sevdaliza envoûtent le Palais des Festivals de Cannes en cette 26ème cérémonie des NRJ Music Awards. Les deux stars sont venues offrir un live unique de leur hit "Alibi", habituellement chanté avec Pabllo Vittar.

Ce morceau sensuel et percutant aux 100 millions de vues sur YouTube a permis à Yseult de devenir l’artiste féminine francophone la plus écoutée dans le monde. Elle est représentée avec son trio dans les catégories "Social Hit" et "Collab’/Duo International", aux NRJ Music Awards 2024.