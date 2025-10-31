Myles Smith toujours plus proche de son public. Après l'immense succès viral de son titre “Stargazing”, le chanteur-compositeur britannique Myles Smith poursuit son ascension fulgurante avec son dernier hit, “Nice To Meet You”.

Alors que l'extrait de la chanson s'est déjà propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 50.000 créations sur TikTok et Instagram, l’artiste nommé dans deux catégories, nous fait l’honneur d’interpréter son nouveau single sur la scène des NRJ Music Awards 2025, à Cannes.

Myles Smith est nommé dans les catégories Artiste Masculin International et Hit International grâce à son titre “Nice To Meet You”.