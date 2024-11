Pour son passage en France, Teddy Swims nous fait l'honneur d'interpréter ses deux plus grands succès,"Lose Control" et "The Door" sur la scène des NRJ Music Awards 2024. Le chanteur-compositeur américain se fait une place de choix dans le paysage musical actuel grâce à sa voix soul envoûtante.

L'artiste, plus authentique que jamais, surfe sur le succès avec son opus "I've Tried Everything But Therapy". Il est nommé pour la première fois aux NRJ Music Awards cette année, dans les catégories "Révélation Internationale" et "Hit International" pour "Lose Control".