Avec une production impressionnante ces derniers mois, Gims a trusté les premières places du classement des singles en France notamment avec "Ninao", le titre phénomène aux influences géorgiennes qu'il a partagé sur la scène des NRJ Music Awards.

En prime, la star de "Parisienne" a délivré un live de son dernier titre "Sentimental", reprise de la chanson d'Alain Souchon, sorti il y a quelques jours.

Cette année, Gims est nommé dans les catégories Artiste Masculin Francophone et Concert francophone aux NRJ Music Awards 2025.