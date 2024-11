Comme un air de JO. Amir interprète sur la scène du palais des Festivals à Cannes son titre "Sommet" qui a rythmé l'été en accompagnant la couverture des Jeux olympiques de Paris. Sa chanson entrainante est le premier extrait de son nouvel album "C Amir".

L'artiste est nommé dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone" et "Chanson Francophone" pour son hit "Sommet", en cette 26e cérémonie des NRJ Music Awards. L'interprète de "On dirait" a déjà remporté trois NRJ Music Awards en 2016 et 2017.