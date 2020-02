Resident Evil 3 Nemesis : retour sur un épisode marquant

La dernière échappatoire

C'est en septembre 1999 au Japon (puis en février 2000 en Europe) que Resident Evil 3 : Nemesis est sorti sur PlayStation. Faisant directement écho à l'épisode précédent, le titre place le joueur dans les bottes de Jill Valentine à Raccoon City. La ville est toujours infestée par des zombies et autres créatures mortelles. La jeune femme doit donc s'échapper, car le gouvernement a décidé de détruire la bourgade pour enrayer l'épidémie. Comme si les monstres ne suffisaient pas, notre héroïne est également confrontée à un danger encore plus grand : le Nemesis. Il s'agit donc d'une véritable course pour la survie.

La terreur de toute une génération

Le principal antagoniste de Resident Evil 3 se nomme donc Nemesis. Ce monstre créé par la société Umbrella a pour but de retrouver et d'anéantir tous les membres de l'unité d'élite STARS. L'objectif étant d'éviter que ces derniers, dont Jill, révèlent les machinations diaboliques de la multinationale pharmaceutique. Durant tout le jeu, Nemesis rode prêt à bondir. Il peut casser des fenêtres ou encore défoncer des murs. Il n'hésite pas non plus à franchir les portes, ce qui est une première dans la série. Autre raison de le craindre, il est invulnérable. S'il est possible de l'immobiliser temporairement en gaspillant de précieuses minutions, seule la fin du jeu nous permet d'anéantir ce monstre. La fuite est donc la meilleure solution...