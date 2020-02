The Suicide of Rachel Foster : une aventure frissonnante à la montagne !

Un séjour court, mais intense

De ce côté, The Suicide of Rachel Foster réussit totalement son pari. Le jeu parvient à créer une véritable tension, qui se ressent tout au long de l’histoire, et cela est dû en grande partie à son scénario. Les développeurs ont mis un point d’honneur à mettre en place une intrigue efficace qui pousse à avancer dans toutes les pièces mystérieuses de l’hôtel, même si l’on est totalement terrorisé.

Les différents rebondissements qui surviennent au cours de l’intrigue permettent de donner du rythme à notre aventure. La recette marche tellement bien, qu’on aurait aimé en voir plus ! En effet, il nous aura fallu seulement quatre heures pour arriver au bout du jeu. En soit ce n’est pas vraiment un point négatif, le jeu étant vendu à moins de 20 euros, mais on reste quand même sur notre faim tant le titre nous a pris aux tripes, du début à la fin.

Un gameplay simple mais diablement efficace

Autant vous le dire tout de suite, The Suicide of Rachel Foster n’est pas un survival horror. Ici, vos principaux alliés ne seront pas des armes, mais des objets du quotidien qui vous permettront d’explorer certaines zones de l’hôtel et découvrir de nouveaux indices. A priori cela n’a rien de bien exaltant, mais dans les faits, ces objets contribuent à participer à l’ambiance glauque de cette histoire. Le bruit de la lampe dynamo ou même le simple flash d’un appareil photo ; tous ces éléments permettent d’apporter un peu de peps au gameplay.

Pour le reste, le jeu vous demandera principalement de retrouver des indices qui vous permettront d’en savoir plus sur le suicide de Rachel. Une carte est à votre disposition, mais il faudra principalement écouter les dialogues entre Nicole et Irving pour savoir où aller et quoi chercher. Néanmoins, vous devrez bien souvent faire des va-et-vient, tout en scrutant le moindre recoin de chaque pièce, avant de trouver ce que vous cherchez.

Un jeu qui vaut le coup d'oeil ?

Après avoir passé environ quatre heures dans les allées obscures de l’hôtel du jeu, on peut vous dire qu’on a été conquis par cette aventure qui, sans verser dans le trash, parvient à nous captiver et nous terrifier en permanence. Le gameplay est certes assez basique, mais cela permet de s'immerger encore plus dans cette intrigue aux contours et au dénouement surprenants. The Suicide of Rachel Foster s’avère être un savant mélange entre jeu d’enquête et jeu d’horreur. Le titre profite en plus de graphismes de qualité et le design de l’hôtel parvient à nous captiver dès les premières minutes. Ajoutez à cela un sound design brillant et vous obtenez un excellent jeu qui vous fera frissonner pour quelques euros seulement !