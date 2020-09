[Test] Marvel’s Avengers : les Vengeurs reprennent du service avec classe !

Une beauté à l’épreuve du temps

Au-delà de son gameplay jouissif, Marvel’s Avengers peut également compter sur ses graphismes de grande qualité pour offrir une expérience inoubliable aux joueurs. Les environnements du jeu sont aussi grands qu’ils sont beaux, mais c’est surtout le soin apporté aux personnages qui impressionne. Chaque héros bénéficie d’une modélisation quasi parfaite, qui ferait presque oublier que ce ne sont pas les acteurs des films, et c’est un régal pour les yeux d’admirer leurs attaques, à l’image de Thor et sa maîtrise de la foudre. Seule petite ombre au tableau, le manque de diversité du côté des ennemis. Si les escouades de bases sont assez nombreuses, on pourra tout de même regretter de ne pas avoir plus de super-villains. L’abomination, Taskmaster et Modok offrent une belle opposition, mais il aurait été plaisant d’affronter d’autres ennemis, quitte à dévier de l’intrigue autour de l’AIM.



Toutefois, ce défaut devrait être effacé rapidement des tablettes. Considéré comme un jeu service, Marvel’s Avengers aura le droit à des ajouts de contenus réguliers dans les prochains mois. Ainsi, les joueurs pourront notamment découvrir Kate Bishop et son mentor Hawkeye, ou encore Spider-Man (exclusivité PS4), Ant-Man et Black Panther. Ce devrait être l’occasion pour Square Enix et Crystal Dynamics de dégainer également de nouveaux méchants. Enfin, les développeurs pourront aussi profiter des premiers retours des joueurs pour proposer de nouveaux objectifs à accomplir, tout en explorant d’autres arcs narratifs de l'Univers Marvel. Bien évidemment, il faudra attendre l’arrivée des premières mises à jour du titre pour connaître avec exactitude ce que nous réservent les équipes du jeu.

Conclusion

Avec son solo enthousiasmant, son contenu imposant et son gameplay léché, Marvel’s Avengers s’impose assurément comme l’un des must-have de cette année ! Si le jeu est loin d’avoir montré tout son potentiel, c’est déjà un véritable plaisir de pouvoir partir à l’aventure en compagnie de Hulk, Iron Man et leurs collègues. On apprécie tout particulièrement le système de progression du jeu, qui pousse à toujours vouloir améliorer ses personnages, ainsi que le soin apporté à chaque héros (vêtements, animations, costumes…). Malgré son côté un poil répétitif, le titre de Square Enix offre de bonnes sensations, et ce, que l’on joue en solo ou en multi. Chez NRJ Games, on est conquis et on a hâte de découvrir ce qui nous attend avec l’arrivée de nouveaux héros et méchants (ajoutés gratuitement bien sûr) !