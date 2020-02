L'heure de la compétition a sonné avec Mario & Sonic aux JO de Tokyo 2020 !

Les deux licences nippones ont également inclus 10 épreuves rétro (volley, canoë, judo, saut en longueur, etc.) afin de ramener les joueurs de la première heure en enfance. Ces dernières vous proposent des graphismes d'époque en 8 et 16 bits et s'abordent d'une manière résolument arcade ; qui ne sera pas sans rappeler aux connaisseurs le gameplay de Track & Field. Ce Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 signe par ailleurs le grand retour de ces bonnes vieilles épreuves Rêve ! En effet, les 3 épreuves Rêve du jeu (tir, karaté et course) sont l'occasion de vous amuser franchement en sortant quelque peu du cadre strict des JO ! Dans ces épreuves fun et si chères aux fans, vous devez chercher à obtenir un maximum de points bonus en remplissant de mini objectifs à la sauce SEGA-Nintendo !

Un retour aux sources

Bien que sa vocation soit de proposer une expérience fun en solo ou à partager en famille/entre amis autour de multiples épreuves, grâce à son mode multijoueur jusqu'à 4 en local et 8 en ligne (4 contre 4) ; Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 propose également un mode histoire assez original qui vous ramène en 1964. En effet, Mario et Sonic se font aspirer par une console de jeu magique qui les renvoie à la première édition des JO japonais ; tandis que Luigi cherche un moyen de les ramener dans le présent en participant aux JO de 2020 ! Vous évoluez ainsi en alternant les époques, ainsi que les épreuves rétro et modernes !