Flight Simulator : une envolée des plus réalistes

Un rendu visuel bluffant de réalisme

Le principe du jeu est simple : affrétez l’appareil de votre choix, sélectionnez une destination et un rendez-vous où vous voulez ! Le simulateur de vol vous offre un monde vaste et visuellement très abouti. La modélisation des décors naturels et urbains, tels que les aéroports, est bluffante et permet d’obtenir un rendu photoréaliste saisissant. Pour cela, Microsoft a mis certaines de ses technologies à disposition comme Bing Maps. Le jeu d’Asobo Studio propose également une météo dynamique totalement retravaillée et des effets atmosphériques plus vrais que nature.

Une simulation de vol accessible