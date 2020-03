Xbox : qu'attendre de la firme américaine en 2020 ?

Vers l'infini et bien au-delà !

Notre bonne vieille Xbox One ne disparaîtra pas pour autant. Rien qu'en termes de jeux (exclusifs ou non), la console a encore de beaux arguments à faire valoir. En 2020, des titres comme Minecraft: Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge, Cyberpunk 2077 , Tell Me Why ou encore Dying Light 2 débarqueront. N'oublions pas non plus la Xbox One X qui assurera avec brio (et en 4K !) la transition jusqu'à la Series X. Microsoft est extrêmement bien équipé pour rivaliser avec la PS4 cette année. Quelques surprises s'inviteront sans doute à la fête durant les événements incontournables tels que l'E3 et la Gamescom.

Xbox, une marque qui arrive à maturité

Il ne faut pas non plus omettre le fait que Xbox n'est arrivé sur le marché qu'en 2001. C'est plutôt récent par rapport Sony et Nintendo. Dans l'industrie du jeu vidéo, l'apprentissage peut être long et le chemin semé d’embûches. Mais avec la Xbox One, Microsoft semble avoir appris de ses erreurs et paraît mieux armé que jamais pour entrer dans cette nouvelle décennie. Avec une quinzaine de studios internes, des services en plein développement et des partenariats solides forgés au fil des années avec les meilleurs éditeurs au monde, Xbox a toutes les cartes en main pour réussir !