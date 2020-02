Xbox Free Play Days : NBA 2K20 et deux jeux SEGA sont jouables gratuitement ce weekend

Si Microsoft offre tous les mois des jeux aux abonnés du Xbox Live Gold, via le programme Games with Gold, le constructeur américain organise également des journées "Free Play Days", durant lesquelles les joueurs peuvent essayer gratuitement, mais temporairement, certains titres du catalogue de la Xbox One. Et ce weekend, ce n'est pas un, mais trois jeux qui sont disponibles à moindres frais ! Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui arrivent au bout de leur ludothèque.

Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 16 février, les joueurs vont pouvoir se faire la main sur NBA 2K20, Sonic Mania et Super Monkey Ball : Banana Blitz HD. Pour en profiter, il faut toutefois être abonné au Xbox Live Gold, le service de jeu en ligne de Microsoft, ou au Xbox Game Pass Ultimate. De plus, les jeux cités précédemment sont en promotion en ce moment sur le store de la Xbox One.