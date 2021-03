Top des ventes de jeux vidéo en France du 15 au 21 mars 2021 (semaine 11)

Vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons le classement des meilleures ventes de jeux vidéo dans les boutiques physiques françaises. Un top diffusé par le S.E.L.L, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, qui organise le salon Paris Games Week.

Top des ventes de jeux vidéo en France (semaine 11) : Nintendo leader, The Last of Us Part II revient en Force

Après une semaine marquée par la domination totale de Nintendo, le top des ventes évolue peu. Super Mario 3D World + Bowser's Fury conserve sa première place, tout comme Animal Crossing: New Horizons (4ème). Seule nouveauté du côté de Big N : Ring Fit Adventure passe en seconde position, au profit de Mario Kart 8 Deluxe (3ème).

La plus grosse surprise cette semaine vient finalement de The Last of Us Part II. Le titre de Naughty Dog, qui était absent du top des ventes depuis près de huit mois, revient sur le devant de la scène et se classe en cinquième position. Un regain de forme qui s'explique en grande partie par la baisse de prix du jeu, qui était proposé à 29,99 euros (au lieu de 69,99 euros) jusqu'au 28 mars.

