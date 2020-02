Sony : qu'attendre du constructeur nippon en 2020 ?

La PS4 a de l'énergie à revendre

Avant d'évoquer le sujet qui est sur toutes les lèvres, retournons du côté de cette bonne vieille PS4. La machine est loin d'avoir dit son dernier mot et sa "dernière année" pourrait être la meilleure en termes de jeux. Avec les sorties de Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II, Persona 5 Royal, Predator: Hunting Grounds, Dreams et Ghost of Tsushima , les exclusivités seront encore une fois sur le devant de la scène. C'est une habitude pour Sony, mais il est clair que la PS4 aura toutes les cartes en main pour s'imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel. Impossible d'oublier les sorties majeures chez les éditeurs tiers avec Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077 et Resident Evil 3. 2020 sera bien la plus belle année pour jouer à la PS4.